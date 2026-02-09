Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻

突發
更新時間：08:52 2026-02-10 HKT
發佈時間：20:16 2026-02-09 HKT

屯門發生命案。周一（9日）傍晚6時41分，警方接獲報案，指一名60多歲男子被發現倒卧於屯門井頭中村一村屋內，昏迷不醒。救援人員到場，證實男子頭部有傷，當場死亡。人員認為事件有可疑，交由屯門警區重案組接手，將案件暫列「謀殺」，經調查後拘捕死者的妻子，懷疑她用硬物襲擊死者導致死亡。

據了解，死者姓陳63歲，與其太太及女兒居住於上址。女兒早上外出返學，至晚上6時返回住所時，發現死者倒卧於住所睡房的床上，於是向鄰居呼救代為報案。據悉，死者頭部嚴重受傷，並有不尋常的傷勢，懷疑由鈍器造成。

警員封鎖現場進行調查，案件仍在調查當中，交由屯門警區重案組第一隊跟進。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。死者的妻子事後配合協助警方調查。期間她情緒激動崩潰痛哭，救護員其後奉召到場，將她送往屯門醫院接受檢查。

