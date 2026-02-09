黎智英案│懲教署：貫徹「懲教並重」方針 維護國家安全

懲教署今日(二月九日)就法庭對黎智英案所作判刑表示，會一如既往貫徹「懲教並重」方針，依法羈管所有在囚人士，切實履行刑事司法體系最後一環的職責。

署方會繼續無畏無懼、堅定不移捍衛法治，不偏不倚執行法庭判決，確保破壞法治者依法承擔法律責任，同時採取多管齊下的措施，嚴防及打擊獄中任何反中亂港的違法行為及活動，全力維護國家安全和社會穩定。

另一方面，署方會秉持一視同仁原則，為所有在囚人士，不論身分背景，提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，並透過適切的更生計劃,協助他們反思過錯，改過自新，重拾人生正軌。

此外，高等法院原訟法庭今日就黎智英及另外8名被告，以及《蘋果日報》相關三間公司被控危害國家安全罪行的定罪作出判刑，黎智英被重判監禁20年。

香港海關歡迎法庭判刑，認為反映罪行的嚴重性。法庭的裁決及判刑對反中亂港分子發出明確警示，特區政府絕不姑息任何危害國家安全的行為和活動，對此不法行為和活動，定必依法嚴懲。

海關將一如既往，嚴守崗位，堅定維護國家安全，防範危害國安的物品非法進出，全力守護國家南大門，維護香港的繁榮穩定。