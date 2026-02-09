珍惜生命｜柴灣峰華邨14歲少女墮樓 倒臥棚架保命

今日（9日）凌晨4時30分，柴灣峰華邨曉峰樓一名少女墮樓，倒臥在大廈棚架上，保安員報案。救護員到場，發現該名14歲姓邱少女清醒，連忙將她送往東區醫院治理。人員沒有檢獲遺書，經初步調查，相信少女從單位墮下，初步相信疑因學業壓力企圖自殺。

