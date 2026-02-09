Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘道六旬婦推紙皮過路捱貨車撞 送院搶救不治

突發
更新時間：07:32 2026-02-09 HKT
發佈時間：07:32 2026-02-09 HKT

觀塘發生致命車禍。今日（9日）清晨近6時，一輛中型貨車沿觀塘道快線往藍田方向行駛，途至翠屏道交界時，撞倒一名正推着手推車的婦人。婦人被撞飛近30米後，重傷倒地。

救護員接報到場，發現被撞倒的65歲姓李婦人陷入昏迷，於是將她送往聯合醫院搶救，惜延至6時20分終告不治。據街坊透露，死者與兒子同住觀塘翠屏南邨一單位。

據了解，事發時李婦正推着載有紙皮的手推車，橫越觀塘道快線準備過馬路，期間遭涉事沿觀塘道往藍田方向行駛的貨車撞倒。現場快線上留有一灘血途及大批散落的紙皮。警方經初步調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人死亡。拘捕貨車的60歲姓馮男司機，案件交由東九龍總區交通意外調查隊第一隊跟進。

運輸署宣布，因交通意外，鯉魚門道（往油塘方向）近觀塘游泳池的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。車輛不能由鯉魚門道（往旺角方向）右轉入翠屏道。現時上址交通繁忙。

