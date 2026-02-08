Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

韓國女團aespa亞博開演唱會 跨部門聯合執法拘5旅客小販

突發
更新時間：22:43 2026-02-08 HKT
發佈時間：22:43 2026-02-08 HKT

韓國人氣女團aespa昨日及今日（7及8日）於亞洲博覽館舉行一連兩場《2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK: aeXIS LINE-IN HONG KONG》演唱會，吸引大批歌迷到場觀賞，其間有人在場外兜售應援物品及門票。海關聯同入境處及警方於亞洲博覽館附近採取聯合執法行動，打擊流動小販售賣侵權物品、非法勞工及非法兜售演唱會門票活動。執法人員進行試購行動期間，懷疑5名流動小販以訪客身份在港從事僱傭工作或參與業務。該5名流動小販隨即被入境處人員以懷疑非法勞工拘捕。被捕人為5名年齡介乎20至40歲的女子。
      
海關、入境處及警方會繼續於盛事舉行期間加強高調巡邏和執法，在會場附近嚴厲打擊各類違法活動。

海關聯同入境處及警方於亞洲博覽館附近採取聯合執法行動，打擊流動小販售賣侵權物品、非法勞工及非法兜售演唱會門票活動。政府新聞處圖片
海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。
      
根據《版權條例》，任何人士銷售或為售賣用途而管有侵犯版權物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款五萬元及監禁四年。市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。

任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，開辦或參與任何業務。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。市民可使用舉報非法勞工專線3861 5000、傳真2824 1166、電郵[email protected]，或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。

