生蠔食物中毒︱Chef's Cuts兩分店接連爆食物中毒 食客心驚：生蠔就唔敢食

本港近日接連發生多宗涉及生蠔的懷疑食物中毒個案，其中位於啟德AIRSIDE的Chef's Cuts，有6名男女進食生蠔後，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心和發燒等病徵，而黃竹坑THE SOUTHSIDE分店亦有5人上月底進食生蠔後疑食物中毒。《星島頭條》今日到啟德AIRSIDE的Chef's Cuts分店了解，見到餐廳仍有營業，餐牌上顯示店內所售的生蠔均來自西班牙、愛爾蘭及法國。記者致電到餐廳了解，職員指現時已沒有供應生蠔。

食客吳先生表示，自己經常光顧Chef's Cuts，從新聞得知有食客在餐廳進食生蠔後出現腹瀉嘔吐等食物中毒的徵狀，「可能會小心啲唔敢食，生蠔就唔食喇，應該係入口貨來源問題，至於本地嗰啲（生蠔）一定煮熟先食啦」。

位於啟德AIRSIDE的Chef's Cuts，早前有6名男女進食生蠔後，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心和發燒等病徵。黃文威攝

涉事餐廳今日仍有營業，餐牌上顯示生蠔來自西班牙、愛爾蘭及法國。

食客吳先生表示自己不敢進食生蠔。

衞生防護中心總監徐樂堅醫生表示，過去數周錄得的食物中毒個案持續增加，由去年12月底每周錄得平均一宗個案，上升至上月每周平均4宗，2月首周更急增至27宗個案。過去三周已錄得34宗食物中毒個案，共影響108人，當中88%即30宗與諾如病毒相關，共94人受影響。調查發現上述與諾如病毒相關的食物中毒個案，受影響人士全部在潛伏期內曾食用生蠔。

徐樂堅指，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，進食受污染及未經煮熟的蠔，可能感染經由食物傳染的疾病，例如諾如病毒、甲型肝炎病毒或其他細菌。他呼籲市民應提高警覺，盡量避免進食生蠔或未徹底煮熟的雙殼類海產。

