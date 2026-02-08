Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生蠔食物中毒︱Chef's Cuts兩分店接連爆食物中毒 食客心驚：生蠔就唔敢食

突發
更新時間：18:38 2026-02-08 HKT
發佈時間：18:38 2026-02-08 HKT

本港近日接連發生多宗涉及生蠔的懷疑食物中毒個案，其中位於啟德AIRSIDE的Chef's Cuts，有6名男女進食生蠔後，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心和發燒等病徵，而黃竹坑THE SOUTHSIDE分店亦有5人上月底進食生蠔後疑食物中毒。《星島頭條》今日到啟德AIRSIDE的Chef's Cuts分店了解，見到餐廳仍有營業，餐牌上顯示店內所售的生蠔均來自西班牙、愛爾蘭及法國。記者致電到餐廳了解，職員指現時已沒有供應生蠔。

食客吳先生表示，自己經常光顧Chef's Cuts，從新聞得知有食客在餐廳進食生蠔後出現腹瀉嘔吐等食物中毒的徵狀，「可能會小心啲唔敢食，生蠔就唔食喇，應該係入口貨來源問題，至於本地嗰啲（生蠔）一定煮熟先食啦」。

相關新聞 : 生蠔食物中毒︱衞生署再揭2宗相關個案共涉5人 於黃竹坑Chef's Cuts用膳後不適

位於啟德AIRSIDE的Chef's Cuts，早前有6名男女進食生蠔後，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心和發燒等病徵。黃文威攝
位於啟德AIRSIDE的Chef's Cuts，早前有6名男女進食生蠔後，先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐、噁心和發燒等病徵。黃文威攝
涉事餐廳今日仍有營業，餐牌上顯示生蠔來自西班牙、愛爾蘭及法國。
涉事餐廳今日仍有營業，餐牌上顯示生蠔來自西班牙、愛爾蘭及法國。
食客吳先生表示自己不敢進食生蠔。
食客吳先生表示自己不敢進食生蠔。

衞生防護中心總監徐樂堅醫生表示，過去數周錄得的食物中毒個案持續增加，由去年12月底每周錄得平均一宗個案，上升至上月每周平均4宗，2月首周更急增至27宗個案。過去三周已錄得34宗食物中毒個案，共影響108人，當中88%即30宗與諾如病毒相關，共94人受影響。調查發現上述與諾如病毒相關的食物中毒個案，受影響人士全部在潛伏期內曾食用生蠔。

徐樂堅指，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，進食受污染及未經煮熟的蠔，可能感染經由食物傳染的疾病，例如諾如病毒、甲型肝炎病毒或其他細菌。他呼籲市民應提高警覺，盡量避免進食生蠔或未徹底煮熟的雙殼類海產。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
12小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
37分鐘前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
13小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT