輔警系列｜大律師身兼調解員 亦為國際門薩會分區主席 無礙擔當輔警服務大眾

突發
更新時間：08:00 2026-02-09 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-09 HKT

輔警隊成員人才濟濟，平日身穿警服於大街小巷服務市民的輔警李曉華，背後其實擁有多方面社會服務經驗，當中包括監警會、交通審裁處。她同時身兼大律師及調解員、亦是以高智商為入會標準的「國際門薩會」(Mensa)香港分區主席，更於去年獲頒「行政長官社區服務獎狀」。即使要務眾多，她仍選擇利用公餘時間於最前線服務市民，正如她說：「市民能夠安享平穩的日常生活，其實有賴警察在背後的工作，只是這些工作往往不易被公眾所察覺。我能夠站在前線，協助維護社區治安、維持秩序和幫助有需要的人，相當有滿足感。」

從豐富的社會服務經驗中，她體會到社會上不同人士即使面對同一件事，應對的處理方式和看法也各不相同。正因如此，她認為前線警務工作既能讓她發揮這些經驗，又能讓她學到更多知識，於是決定投考輔警。她在決定投考輔警前，曾經歷一段矛盾掙扎的時期，主要擔心體能難以應付800米跑步測試，起初對加入輔警隊卻步，因為首次試跑錄得的時間距離達標還差很遠，但在朋友的鼓勵及指導下，慢慢修正呼吸節奏與配速技巧，加上勤於訓練，最終在一個月內將成績推快兩分鐘，成功通過甄選，「每次我向其他律師同行分享輔警工作，他們總是擔心體能不達標，或是顧慮沒有足夠的空餘時間，我便會分享自己的投考經歷，而且輔警工作時間靈活，並非想像中耗時，如今已有幾位律師同行準備投考。」
 
加入輔警隊半年，Sylvia本以為每天會遇到很多刑事案件，但最常遇到的是協助處理市民求助、尋找失物等民生事宜，一次次於背後幫助市民，令她深有感悟：「看似瑣碎，但總要有人處理，若非是受助者，一般市民鮮有留意警察的付出。撲滅罪行固然重要，但向無助市民伸出援手，同樣是警察的職責，哪怕只是微小舉動，也能為市民帶來實質的幫助。」
 
她舉例，去年於大坑舞火龍活動當值期間，遇到一位持枴杖、腳部受傷的女士因人群密集而情緒崩潰，於是主動上前關心，協助讓對方逐漸平復心情，「見到市民因為我的簡單舉動重拾笑容，那份滿足感相當真實。站在最前線、最貼地面對市民，我相信這很難在其他行業能感受得到。」
 
Sylvia亦提到，大律師工作相對較為「獨立」，輔警工作則帶來多元化體驗和團隊合作的機會，讓她見到截然不同的社會面向，有助擴闊眼界。於前線工作期間，她見識到資深警員處理市民求助的技巧，並將自身作為調解員的經驗應用其中，互相學習，而警務工作強調快速應變和情況評估，更有助提升自己於法庭上的應變及判斷能力。
 
去年7月1日，Sylvia獲頒「行政長官社區服務獎狀」，表彰她在交通審裁處的貢獻。由於她身為輔警，警隊依例向她頒發「紅雞繩」。儘管身兼多職，她仍計劃長遠投入輔警工作，一方面累積前線經驗，一方面希望鼓勵更多專業人士加入輔警行列。

記者 麥鍵瀧

