Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門縱火案│19歲青年疑箍煲不遂 當着前度面前引火自焚

突發
更新時間：15:29 2026-02-08 HKT
發佈時間：15:29 2026-02-08 HKT

屯門縱火案內情曝光，消息稱，19歲青年疑箍煲不遂，當着前女友面前淋酒精自焚，懷疑「假戲」真燒痛徹心扉，倉皇奔入廁所除衣救火，前女友的男伴協助救火亦遭波及燒傷，青年最終雖死裡逃生，但涉「縱火」被捕。

引火自焚青年姓李，報稱任職侍應，他右腳二級燒傷，需要送院治理。據了解，李男早年與姓張（19歲）IVE女生拍拖，最近情海翻波已經分手，惟他對前度一往情深，一直希望破鏡重圓。

李男相約張女到黃金泳灘休憩處見面。資料圖片
李男相約張女到黃金泳灘休憩處見面。資料圖片

昨（7日）午4時左右，李男相約張女到黃金泳灘休憩處見面，張女帶同姓鍾（19歲）男同學赴約，其間李男要求復合被拒，情緒激動，當着張女面前淋酒精自焚，豈料火勢一發不可收拾，燒入肉劇痛難熬，李男撲滅無果，奔進廁所將火衣除去，鍾男見狀上前協助脫去其衣物，右腳踝被燒傷。

李男事後眼見尋生覓死，張女亦無動於衷，垂頭喪氣返回家中。警方接報到場，鍾男由救護車送院治理，同時發現現場有離奇焚燒痕跡，前往李男住所調查，尋回李男，當時他腳部燒傷，仍然清醒，涉嫌「縱火」被捕，且送院治理，案件交由屯門警區刑事調查隊第三隊跟進。

相關新聞：屯門19歲青年公廁內淋酒精自焚 自行救熄燒傷腳 涉縱火遭警拘捕

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
12小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
37分鐘前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
13小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT