屯門縱火案│19歲青年疑箍煲不遂 當着前度面前引火自焚

屯門縱火案內情曝光，消息稱，19歲青年疑箍煲不遂，當着前女友面前淋酒精自焚，懷疑「假戲」真燒痛徹心扉，倉皇奔入廁所除衣救火，前女友的男伴協助救火亦遭波及燒傷，青年最終雖死裡逃生，但涉「縱火」被捕。

引火自焚青年姓李，報稱任職侍應，他右腳二級燒傷，需要送院治理。據了解，李男早年與姓張（19歲）IVE女生拍拖，最近情海翻波已經分手，惟他對前度一往情深，一直希望破鏡重圓。

李男相約張女到黃金泳灘休憩處見面。資料圖片

昨（7日）午4時左右，李男相約張女到黃金泳灘休憩處見面，張女帶同姓鍾（19歲）男同學赴約，其間李男要求復合被拒，情緒激動，當着張女面前淋酒精自焚，豈料火勢一發不可收拾，燒入肉劇痛難熬，李男撲滅無果，奔進廁所將火衣除去，鍾男見狀上前協助脫去其衣物，右腳踝被燒傷。

李男事後眼見尋生覓死，張女亦無動於衷，垂頭喪氣返回家中。警方接報到場，鍾男由救護車送院治理，同時發現現場有離奇焚燒痕跡，前往李男住所調查，尋回李男，當時他腳部燒傷，仍然清醒，涉嫌「縱火」被捕，且送院治理，案件交由屯門警區刑事調查隊第三隊跟進。

