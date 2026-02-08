珍惜生命｜馬鞍山利安邨14歲少女墮樓 送院不治

今日（8日）早上10時37分，馬鞍山利安邨利豐樓一名14歲少女墮樓，昏迷倒臥於平台上，保安員發現報案。救護員趕到，將她送往沙田威爾斯親王醫院搶救，惟終告不治。警員於現場檢獲遺書，經初步調查，相信女事主從大廈一走廊墮下。

消息稱，少女患有抑鬱症多年，需定期覆診及服藥，其死因有待驗屍確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk