珍惜生命｜屯門龍門居八旬老婦倒臥平台 當場不治

屯門有人墮樓。周日（8日）凌晨約3時，一名老婦倒臥在龍門路43號龍門居一平台上，懷疑從高處墮下，其家人發現後報警。

警員及救援人員接報到場，姓黃（84歲）女事主當場被證實死亡。警方初步調查，相信事主從上址一個單位墮下，現場未有檢獲遺書，案件列作「有人從高處墮下」處理，死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk