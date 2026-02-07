海關破兩毒品案檢$220萬大麻等毒品 3男女被捕

香港海關昨日（6日）在香港國際機場和荃灣檢獲約10公斤懷疑大麻花、約2公斤懷疑大麻精、一批懷疑含大麻成份的軟糖、朱古力和懷疑大麻油產品，以及約32克懷疑冰毒和一批懷疑毒品包裝工具，該批懷疑毒品估計市值共約220萬元，並拘捕3名懷疑涉案人士。



首宗案件中，一名36歲的女旅客昨日從泰國曼谷飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李箱中發現共重約5公斤、估計市值約100萬元的懷疑大麻花，遂把該名女子拘捕。她已被控一項販運危險藥物罪，案件將於二月九日在西九龍裁判法院提堂。

案中檢獲的懷疑大麻花。政府新聞處圖片



第二宗案件中，海關昨午在荃灣進行反毒品行動，期間截查1男1女，分別44歲及38歲。其後，海關人員押解他們到附近一個工廈單位搜查，在單位內檢獲約5公斤懷疑大麻花、約2公斤懷疑大麻精、約1公斤懷疑大麻軟糖、約4公斤懷疑大麻朱古力、65件懷疑大麻油產品，以及約32克懷疑冰毒和一批懷疑毒品包裝工具，遂把他們拘捕。該批毒品估計市值約為120萬元。

該批毒品估計市值共約120萬元。政府新聞處圖片