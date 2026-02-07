Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗水蕉新村貓狗場屢被指環境惡劣 5病貓被愛協帶走 警列虐畜無人被捕

突發
更新時間：19:37 2026-02-07 HKT
發佈時間：19:37 2026-02-07 HKT

元朗水蕉新村一個貓狗場被指不符合動物福利標準，愛協、漁護署及警方先後多次聯合突擊巡查，發現場內環境惡劣，逾百隻狗未有登記有效狗牌，遂給予建議及警告，期望作出改善。至周五（6日），人員再突擊巡邏狗場，發現場內有5隻貓出現感冒病徵，部份情況危殆，遂帶走接受治療，惟其中一隻患病的貓情況迅速惡化，最終不治。警方將案件暫列「懷疑殘酷對待動物」，暫未有人被捕。涉事貓狗場事後在facebook發文反駁指控，重申自己沒有虐畜，又指「警察同埋漁護署都睇到我哋已經一路改善緊」。

被指飼養環境惡劣的貓狗場為「520 浪浪加油站」，位於元朗水蕉新村。消息指，愛協近日收到大量投訴，指貓狗場有多項不符合動物福利標準，遂於1月21日與漁護署及警方突擊巡查，發現場內環境惡劣，隨即給予建議及警告，期望作出改善。至周二（ 3日），漁護署再到場作跟進調查，發現狗場共有199隻狗隻，當中135隻未有登記有效狗隻牌照。

照片可見，狗場環境惡劣，非常污糟。愛護動物協會提供
照片可見，狗場環境惡劣，非常污糟。愛護動物協會提供

有關部門於周五（6日）再巡查貓狗場，場主根據建議，增設新的飲水器，整體環境略有改善，但人員在其中一房間內再發現23隻貓、5隻狗及3隻雀鳥。據了解，該房間環境極為污穢，部分動物健康狀況未如理想，其中有4隻貓更出現貓感冒病徵，另有 1 隻貓出現舊有傷口，愛協隨即帶走作進一步治理。雖然獸醫發現部份動物情況危殆，但警方經調查後認為仍未有足夠證據顯示狗場干犯殘酷對待動物條例，並未列作刑事罪行，及未有拘捕貓狗場負責人。警方亦於晚上安排愛協歸還5隻貓予場主，可惜其中一隻貓因長期病患但未獲得及時治療，於途中不幸離世。

愛協：狗場存有照顧不當的情況

愛協向《星島頭條》表示密切關注事件進展，又指社會上仍有許多動物有待救助，但有部分人士出於善意收養大量動物，卻因資源或能力所限，未能提供妥善照顧，不幸導致照護出現嚴重疏忽，呼籲所有動物收容場負責人及義工，應審慎評估自身能力，量力而為，確保在照顧的每一隻動物均能獲得合適照料與基本福利。

愛協其後補充，指本次個案存有狗場照顧不當的情況，惟相關執法部門暫未認為構成違法行為，對此深感遺憾，並已正式要求執法部門進一步跟進及深入調查事件。

警方：暫列懷疑殘酷對待動物 未有人被捕

警方表示1月21日接獲報案，指於元朗水蕉新村一狗場懷疑有人不恰當對待動物。元朗警區聯同漁護署及愛協分別在1月21日及2月6日到該狗場調查。漁護署及愛協2月6日調查期間，發現狗場環境衞生有待進一步改善，並即時就環境衛生問題向負責人提出建議。此外，調查亦發現有5隻貓隻的健康欠佳，並由愛協帶離現場作跟進檢查及照顧。

警方續指同日晚上，愛協通知警方其中一隻患病的貓隻情況迅速惡化。經商討後，警方聯絡及要求場地負責人盡快安排合適的動物醫院處理患病貓隻。患病貓隻其後被送到動物醫院，經醫生初步診斷，其中一隻患病的貓隻被證實死亡，而另外4隻貓隻則交由醫院進行治療。相關貓隻屍體現由相關機構保存，其後將轉交相關部門進行檢驗，案件暫列「懷疑殘酷對待動物」，交由元朗警區刑事調查隊第十二隊（動物罪案警察專隊）跟進，暫未有人被捕。

漁護署：有狗隻未領狗牌 會展開調查或考慮提控

漁護署表示近日接到多宗市民投訴，指上址有懷疑虐待動物的情況，就有關投訴，署方已於1月21日聯同警方及愛護動物協會到場進行突擊調查。在該次調查行動中，漁護署並未發現有動物受到殘酷對待，惟有關處所整體飼養動物衞生環境有欠理想，漁護署及愛協人員向有關處所負責人提供改善建議。至周五上午，漁護署聯同警方及愛協再次突擊巡查有關處所，發現懷疑有人未及時為生病貓隻尋求獸醫治療，可能涉及殘酷對待動物，有關案件由警方跟進調查，案件中涉及五隻貓隻已由愛協人員帶走治療。另外，漁護署亦於調查行動期間，發現場內有狗隻未領有有效狗隻牌照，署方會展開調查，若有足夠證據，會考慮提出檢控。

涉事狗場強調無虐畜

「520 浪浪加油站」事後在facebook發文反駁指控，指自己多年出心出力照顧動物，每日忙於餵食及清潔，重申自己沒有虐畜，又指早前已致電診所及義工，希望能將被帶走的5隻貓送到獸醫診所接受治療，卻遭愛協指控疏忽照顧，沒有即時將貓隻帶往獸醫診所，「警察同埋漁護署都睇到我哋已經一路改善緊…每一朝早我哋都畀完小朋友食嘢就清潔一路係咁清潔…真係要針對嘅無論做得好或者做得唔好都會有人針對，至於係咪我哋冇帶啲貓狗睇醫生，你哋點樣諗就點樣諗我哋亦都唔解釋」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
12小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
35分鐘前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
13小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT