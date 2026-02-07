長沙灣車火｜疑入私油期間噴油嘴冒煙起火 重案組接手調查

長沙灣魚類批發市場周五（6日）發生火警，多輛車被焚毀，兩名男傷者身體多處地方二級燒傷，情況危殆。消防在其中一輛嚴重焚毁的輕型貨車上發現油缸、油槍及油喉等入油工具，相信其為非法改裝而成的流動非法加油站，強調從事非法加油活動罪行嚴重，將會根據相關條例向有關人士提出檢控。據了解，當時一輛運載非法汽油的輕型貨車向私家車油缸加油，其間噴油嘴冒煙並起火肇禍。

相關新聞 : 長沙灣車火｜焚毁貨車現油缸等入油工具 消防：為流動非法加油站 將果斷執法

相關新聞 : 長沙灣魚類批發市場7車起火 黑煙沖天遠處清晰可見 2人受傷送院

警方昨午3時22分接獲多人報案，指停泊於長沙灣欽州街西38號的一輛輕型貨車懷疑起火，火勢其後波及其他車輛。消防到場將火救熄，經初步調查，相信火勢波及另外2輛中型貨車、4輛輕型貨車及1輛私家車，起火原因有可疑，案件交由深水埗警區重案組跟進，暫未有人被捕，案件暫列「出售及買入在香港的應稅貨品及火警」。至於兩名男傷者分別為40歲本地男子及46歲非華裔男子送往醫院治理。

消息指，輕型貨車的司機為該名被燒傷的40歲男子，有黑社會背景，而非華裔男子則為私油買家。當時輕型貨車載有非法汽油，司機正向私家車油缸加油期間，噴油嘴冒煙並起火肇禍。

