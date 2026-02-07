Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│筲箕灣耀東邨女子爬出屋危坐簷篷句鐘 消防救回送院

突發
今(7日)早上7時15分，筲箕灣耀東邨耀明樓，保安報案指一名女子爬出6樓單位窗外，危坐簷篷，消防接報到場，展開游說，其間飛將軍游繩而下，與單位的同袍內外夾擊，將女事主抱救返回單位內，過程約1小時，其後將女事主送院檢查。警方正了解其尋死原因。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

