珍惜生命│筲箕灣耀東邨女子爬出屋危坐簷篷句鐘 消防救回送院
更新時間：08:45 2026-02-07 HKT
發佈時間：08:45 2026-02-07 HKT
今(7日)早上7時15分，筲箕灣耀東邨耀明樓，保安報案指一名女子爬出6樓單位窗外，危坐簷篷，消防接報到場，展開游說，其間飛將軍游繩而下，與單位的同袍內外夾擊，將女事主抱救返回單位內，過程約1小時，其後將女事主送院檢查。警方正了解其尋死原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
