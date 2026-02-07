Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警西九打擊違泊黑點 共發987張牛肉乾拘一男

突發
更新時間：06:47 2026-02-07 HKT
發佈時間：06:47 2026-02-07 HKT

油尖警區聯同西九龍總區交通部人員昨日（6日）在區內進行代號「動天」（MOVESKY）的打擊區內違例泊車黑點行動。

行動期間，人員分別共發出九百八十七張定額罰款通知書及拖走七輛對交通造成嚴重阻塞的車輛，並拘捕一名56歲非華裔男子，分別涉嫌「駕駛時無駕駛執照」、「駕駛未登記的車輛」及「沒有第三者保險駕駛汽車」。

警西九打擊違泊黑點 共發987張牛肉乾拘一男。警方圖片
截至今年一月，油尖警區共發出約一萬五千八百二十三張定額罰款通知書及攝錄到一百五十三宗司機違例事項，希望駕駛者藉此改善可能引致交通意外的不良行為。

油尖警區將持續嚴厲執法，確保交通暢通及提高道路使用者的道路安全與守法意識，以保障市民安全。警方呼籲駕駛人士遵守交通規則，切勿因一時之便違例停泊車輛。

