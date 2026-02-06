長沙灣車火｜焚毁貨車現油缸等入油工具 消防：為流動非法加油站 將果斷執法

長沙灣魚類批發市場今日（6日）發生火警，多輛車被焚毀，兩名男傷者身體多處地方二級燒傷，情況危殆。消防處下午指現場沒有自然起火原因，火勢不正常蔓延，加上在現場有助燃劑，認為起火原因有可疑。消防處在晚上再表示，人員在其中一輛嚴重焚毁的輕型貨車上發現油缸、油槍及油喉等入油工具，相信其為非法改裝而成的流動非法加油站，強調從事非法加油活動罪行嚴重，將會根據相關條例向有關人士提出檢控，果斷執法。

一名非華裔男子燒傷，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。黃文威攝

消防處稱今日下午3時23分接報，指長沙灣欽州街西迴旋處發生火警。消防處在接報後5分鐘到場，並於3時44分將火救熄。消防處共調派12輛消防車及4輛救護車，出動54名消防員及12名救護員，動用兩條喉及兩隊煙帽隊。經調查後，相信火警涉及6輛貨車及一輛私家車，兩名男子身體有多處燒傷，清醒送院。

消防：會向有關人士提出檢控

消防處消防隊長梁楠卓表示，消防於現場找到懷疑易燃液體燃燒過的痕跡，並在其中一輛嚴重焚毁的輕型貨車上發現油缸、油槍及油喉等入油工具，相信其為非法改裝而成的流動非法加油站。由於火勢蔓延速度不正常，不排除輕型貨車曾載有大量燃油。

消防處強調從事非法加油活動罪行嚴重，將會作出詳細調查，包括向兩名傷者與涉事車輛的關係及起火時情況，亦會根據相關條例向有關人士提出檢控，果斷執法。由於相信起火原因有可疑，案件亦已交予警方跟進調查。

梁楠卓又指，消防處近日發現市區不時出現由七座位的私家車或輕型貨車改裝而成的非法加油站，不法分子會將裝滿油的油缸，收藏在私家車或輕型貨車後排位置，極不通風，強調非法加油站並無裝設加油站專用的消防裝置及設備，而用作改裝而成的車輛經常會停泊在路旁甚至民居附近，一旦發生火警，有可能波及附近建築物，造成嚴重人命傷亡與財物損失，對市民構成嚴重風險。

消防處提醒市民切勿光顧非法加油站。如發現懷疑非法燃油轉注活動，可透過消防處24小時「油擊」舉報熱線5577 9666舉報，或使用「火警危險電子投訴平台」的「油擊」舉報眼，向消防處提供資訊、上載相片或影片，攜手打擊非法燃油轉注活動。