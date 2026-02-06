海關率代表團赴廣州 出席2026年APEC海關程序小組委員會第一次會議

2026年是亞太經合組織（APEC）「中國年」，由中國擔任會議東道主，會議以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題。海關助理關長(稅務及策略支援)吳鎮華於2月4日率領代表團到廣州出席2026年亞太經合組織海關程序小組委員會第一次會議，並與各成員經濟體的海關機構就促進便利商貿、創新科技應用、推動綠色海關等範疇的協作和發展進行交流。

吳鎮華在會議上以講者身分參與專題討論會時表示，香港海關正朝着智慧海關方向發展，並利用大數據及人工智能提升通關效率和加強執法能力，席間與各成員經濟體海關代表就建構智慧海關的經驗、優勢、挑戰和應對方案等議題作深入交流。

此外，代表團於2月5日的會議上提出一項由香港海關建議的「亞太經合區單一窗口推行最佳實踐」倡議，旨在整合各經濟體「單一窗口」的發展情況，分享最佳實踐方法，以優化各成員經濟體「單一窗口」的運作，及加強各「單一窗口」系統的互聯互通。商務及經濟發展局亦派員參與會議，加強與各成員經濟體在「單一窗口」方面上的合作及溝通。

海關指會繼續深化與區內海關機構的交流和合作，致力促進物流與經貿發展，發揮香港作為超級聯繫人和超級增值人的作用。