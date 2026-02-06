沙田、馬鞍山及葵青等多區電壓驟降 消防接多宗困𨋢報告 中電：正跟進事件
今日（6日）傍晚新界部份地區發生電壓驟降，翻查紀錄，傍晚6時31分至6時59分消防處在大圍、沙田及馬鞍山區接獲至少21宗困𨋢報告，至於葵青、荃灣及青衣則接獲至少19宗困𨋢報告。
中電發言人回覆《星島頭條》查詢指，今日傍晚約6時29分，中電連接馬鞍山至沙田的一組13萬2千伏特供電線路錄得短暫電壓驟降，期間電力供應沒有中斷。
中電指，部分客戶或公共設施可能會出現燈光轉暗或閃爍情況；一些對電壓改變較敏感的電力裝置或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電現正跟進事件。
