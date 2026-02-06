Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年在即 警聯飛行服務隊一連4日反爆竊 海陸空加強巡邏

更新時間：20:27 2026-02-06 HKT
發佈時間：20:27 2026-02-06 HKT

農曆新年假期在即，預計市民會藉長假期外出旅遊。有鑑於長假期為爆竊案高峰期，警方港島總區衝鋒隊的野外巡邏隊聯同西區、中區、灣仔區、東區警區及水警南分區特遣隊及軍裝巡邏小隊，並動員港島總區無人機隊、機動部隊及政府飛行服務隊，於2月6日至2月9日期間，展開為期4日的跨部門聯合反爆竊行動。

行動中，人員將重點巡查香港島半山郊區及港島南區水域一帶鄰近屋苑的山坡與密林，進行高調巡邏，並按策略於不同時段及地點設置路障截查可疑車輛及人士。警察無人機隊及政府飛行服務隊亦於上述地點進行夜間空域巡邏，以強化執法效能。


警方呼籲市民外出前應確保門窗鎖妥及防盜系統正常運作，並避免存放貴重物品或大量現金於單位內。如市民透過屋苑閉路電視或留意到住所附近的山坡有可疑活動或可疑人士出沒，應立即報警求助。警方會繼續與社區保持緊密聯繫，加強警民合作，並透過情報主導部署，配合不定時巡邏及跨部門聯合行動，攜手打擊罪案，保障市民財產安全。

 

