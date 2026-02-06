Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長沙灣車火｜兩傷者身體多處二級燒傷 消防：火勢不正常蔓延 現場有助燃劑

突發
更新時間：18:57 2026-02-06 HKT
發佈時間：18:57 2026-02-06 HKT

長沙灣魚類批發市場今日（6日）下午發生火警，多輛車被焚毀，兩名男傷者的身體，分別有15%及20%面積的二級燒傷。消防指由於現場沒有自然起火原因，火勢不正常蔓延，加上在現場有助燃劑，認為起火原因有可疑。

相關新聞 : 長沙灣魚類批發市場7車起火 黑煙沖天遠處清晰可見 2人受傷送院

消防處表示，今午3時23分接報，指欽州街西迴旋處有車起火，隨即調派一輛消防車及兩輛救護車，動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，至下午3時44分大致將火救熄。火警中，一名40歲男傷者身體15%二級燒傷，包括面、頸及左右手，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理，另一名46歲非華裔男傷者身體20%二級燒傷，包括頭、面、頸、雙手及雙腳，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

火警中，有6輛貨車及1輛私家車起火，消防處指由於現場沒有自然起火原因，火勢不正常蔓延，加上人員用可疑氣體探測器檢測，發現現場有助燃劑，認為起火原因有可疑，會將案件交由警方調查。被問到火警是否涉嫌非法燃油，消防處稱暫時未有相關資料，已安排相關單位的人員到現場調查。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
02:41
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
即時中國
6小時前
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 13:29 HKT
鍾柔美終認講大話！A0人設崩壞後首度開腔 親解謊言背後真相：冇諗過放到咁大
01:34
鍾柔美終認講大話！A0人設崩壞後首度開腔 親解謊言背後真相：冇諗過放到咁大
影視圈
6小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
巴士安全帶｜政府憲報今刊憲刪乘客須配用安全帶條例
02:04
巴士安全帶｜陳美寶認未能察覺不足、解說不夠精準 將展開公眾諮詢 邀專家研究效用
社會
5小時前
藥倍安心︱「吹哨者」鄭曦琳被警方拘捕 涉披露個人資料
01:59
藥倍安心︱網絡起底持續四個月 涉披露受害人姓名、學校、地址等 「吹哨者」鄭曦琳被捕 認發「起底」帖文
社會
7小時前
偏心母屈錢資助兩弟結婚 各捐$10萬大元 月入$3萬單身港女氣炸 狠心做一事反擊｜Juicy叮
偏心母屈錢資助兩弟結婚 各捐$10萬大元 月入$3萬單身港女氣炸 狠心做一事反擊｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
畢馬威：私煙銷量激增265% 兩度增煙稅助長私煙 學者憂令年輕煙民「一世都無食過完稅煙」 瓦解現有控煙機制
社會資訊
7小時前
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
00:58
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
影視圈
1小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
2026-02-05 12:19 HKT