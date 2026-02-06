農曆新年｜海關聯旅監局巡查旅客購物熱點 籲商戶遵守商品條例

農曆新年將至，香港海關與旅遊業監管局今日（6日）展開聯合巡查行動，於尖沙咀、紅磡及土瓜灣等多個旅客購物熱點加強巡查，向旅監局旗下已註冊商戶闡述合規經營要點，並提醒務必嚴格遵從《商品說明條例》規定。

海關提醒商戶，銷售務必誠信為本，標價須清晰準確，攜手建立良好商譽，共建公平有序的營商環境，同時呼籲市民及旅客歡度佳節時保持警覺，購物前請細心比較價格及產品資料，如有疑問可即時向海關查詢。海關特設快捷處理機制，優先跟進訪港旅客緊急投訴，確保及時跟進。

海關指將持續加強節前巡查與執法，嚴厲打擊不良營商手法，並透過多個渠道發放防騙資訊，讓市民及旅客辦年貨時買得放心。如消費者懷疑遇上不良銷售行為，應堅決拒絕交易並立即向海關舉報。