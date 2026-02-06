撞車碰瓷黨｜被捕4人包括的士司機護士夫婦 全部獲准保釋候查

新型「撞車碰瓷黨」近期引起各界關注，有司機在發生輕微交通事故後一段時間，疑被人無理追討「天價」賠償，更有指多宗同類案件均涉及同一律師行和醫生，疑涉及「有組織」敲詐。警方商業罪案調查科經深入調查後，昨採取執法行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕4人，包括索賠夫婦及兩名疑為同黨的醫生。警方今日（6日）表示，所有被捕人已獲准保釋候查，須於三月上旬向警方報到。

警方早前在記者會上表示，警方早前對新型「撞車碰瓷黨」深入調查，目前檢獲可疑交通索償個案增至超過100宗，主要是由保險業界及保險業聯會轉介的個案，另有市民的報案。當中，警方發現一對同為37歲的本地夫婦涉及22宗申索個案，他們或報稱為一輛私家車或一輛的士上的司機乘客，或報稱是被車撞到的路人，都在上述輕微交通事故中自稱受傷。

警方指涉案22宗交通事故在過去4至5年間發生，民事索償則於近一年多時間發生，該對夫婦報稱頸部受傷或輕微受傷，向涉事司機和保險公司民事索償，當中最高一宗金額超過30萬元，索償範圍包括汽車維修費、病假期間損失收入、律師費及醫療費等。由於部分個案仍在申索階段，故未有確實總金額。

警方檢視該對夫婦提交相關文件後，發現兩人疑曾使用虛假文書，包括虛構的車房單據及收入證明，並使用多張醫生紙以獲取長期病假，其後再調查揭發更多同類個案。