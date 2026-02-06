Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長沙灣魚類批發市場7車起火 黑煙沖天遠處清晰可見 2人受傷送院

突發
更新時間：18:53 2026-02-06 HKT
發佈時間：15:55 2026-02-06 HKT

今日（6日）下午3時許，警方接獲多人報案，指深水埗欽州街西38號長沙灣魚類批發市場的卸貨區有一輛貨車突然起火，黑煙沖天，更不時傳出爆炸聲，其後火勢迅速蔓延，一發不可收拾，波及附近車輛。

消防接報到場開喉灌救，迅速將火救熄，經調查後相信有7輛車被焚毀，正調查起火原因。事件中，2人受傷，其中一名40歲男子身體15%二級燒傷，包括面、頸及左右手，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理，另一名46歲非華裔男傷者身體20%二級燒傷，包括頭、面、頸、雙手及雙腳，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

現場所見，有貨車嚴重焚毀，燒淨支架，附近的數輛貨車亦被波及。

根據網上片段及相片所見，現場火光熊熊，大量黑煙升上半空，遠處清晰可見，而整輛貨車幾乎被火海吞噬。

