受害人$3500買2張演唱會飛被呃$30萬 警打擊網上購物騙案拘156人

警方發現近年網購騙案中涉及演唱會門票佔所有相關案件逾六成，反映騙徒擅長利用市民對熱門活動的渴求。而騙案發生主要平台，排名首三位是 Carousell 佔三成，Instagram及Facebook亦分別各佔兩成多，其中有受害人以3500元在網上購演唱會門票，其後騙徒不斷用不同藉口，聲稱受害人轉帳不成功，要求受害人多次轉帳，最終導致受害人損失30萬港幣。警方於過去三周展開大型執法行動，打擊網上購物騙案，以「以欺騙手段取得財產」、「串謀欺詐」及「洗黑錢」等罪拘捕156人，共偵破269宗騙案，涉及騙款超過600萬元。

網絡安全及科技罪案調查科總督察孫伊琪講述案情時表示，今年一月一連三個星期，網罪科聯同各總區進行一個代號「黑劍」的全港性大型執法行動，重點打擊網購騙案以及相關洗黑錢罪行。行動中共拘捕156人，包括108男48女，年齡介乎14至75歲。被捕人士涉嫌干犯以欺騙手段取得財產、串謀詐騙、洗黑錢等罪行，涉及共269宗網購騙案，相關損失金額超過港幣600萬元。

調查發現相關收款戶口是過往曾經處理超過港幣2500萬懷疑犯罪得益。被捕人中有126人為傀儡戶口持有人，大部分報稱無業(有48人) ，相信犯罪集團利用部分市民想搵快錢心態，招攬他們協助接收騙案款項。

今次行動中，網罪科透過情報分析，發現上述269宗網購騙案當中，有大概一半案件即128宗，由12名屬於5個組別的本地騙徒操作，他們在網上平台聲稱出售熱門商品，如演唱會門票、相關應援物品等。五個組別中，部分以小組形式犯案，包括情侶或朋友，他們主要透過主流網購平台設局。手法簡單直接，並且把握消費者急於購得心儀物品、及追求快捷便利心態，不斷催促事主盡快付款，務求達到搵快錢目標。

其犯案手法首先會在網購平台假扮成賣家，聲稱有商品出售，當受害人向他們表示有興趣交易時，他們就會要求受害人轉用其他通訊軟件傾談交易細節，從而避過網購平台保障買家的措施。其後，騙徒就會向受害人提供戶口號碼，叫受害人將相關購物的款項存入等傀儡戶口。最後，當受害人付錢後，騙徒隨即失去聯絡，受害人最終白白付錢，而收不到任何貨品。

其中一單網上購買演唱會門票的騙案中，受害人在社交平台見到有人放售演唱會門票，起初受害人將大概港幣3,500元，轉帳到指定帳戶作為兩張演唱會門票的貨款。其後騙徒不斷用不同藉口，聲稱受害人轉帳不成功，並要求受害人多次轉帳。最終導致受害人損失30萬港幣。

經過情報分析，以及係深入調查，網罪科於1月28日展開拘捕行動，在全港多個地點以「串謀詐騙」以及「洗黑錢」罪名拘捕12名人士包括8男4女，年齡介乎18至43歲，涉嫌參與128宗發生於2025年1月至9月的網購騙案，並且利用至少13個屬於自己以及傀儡戶口接收騙款。行動當中，警方亦檢獲多部手提電話作為證物。警方相信今次是次大型行動，已成功打擊一批活躍於本地網購平台的騙徒。

網絡安全及科技罪案調查科警司張巧儀表示，2025年嘅1月至11月，警方錄得的網購騙案數字為11,449宗，佔整體網上騙案四成，損失金額約港幣3億5000萬元。2025首11個月對比起2024年同期上升約8%。但對比之前一年的27%升幅，已有明顯放緩。網購騙案升幅有所放緩，相信除了因為警方執法行動之外，亦都因為警方一直積極與網購平台，社交平台業界的共同努力的成果。

202５年警方已要求平台移除超過10萬個懷疑是騙徒所使用的帳戶及其所使用的專頁。除罪案趨勢外，警方亦做了網購騙案數據分析，識別高風險陷阱令市民可以提高警惕。

網購騙案中主要商品是演唱會門票，佔所有相關案件的63%，反映騙徒擅長利用市民對熱門活動的渴求。其次係電子產品，佔比約9%。而騙案發生主要平台，排名首三位是 Carousell 佔30%，Instagram，Facebook分別有25％及22%。有關受害人年齡分佈則以21至30歲的年輕群組，佔比高達44%，是最主要受影響群體；其次是31至40歲，佔27%；11至20歲的青少年亦佔16%。

大概六成受害人在30歲或以下，警方分析認為與他們生活及消費習慣有很大關係，他們是網上消費及社交平台活躍用戶，習慣在網上尋找優惠購物，因此接觸騙局機會較多；演唱會門票正是他們高度關注的商品，加上門票往往限量發售，搶購時容易心急，忽略查證賣家及交易渠道，一般言些社交平台互動設計都偏向方便、互動、社交化，尤其年輕人主要用作分享生活，追蹤自己有興趣的歌手、品牌，成為日常生活一部分，對平台充滿熟悉感及信任，騙徒覷準這一點， 走入這些平台，在市民最無戒心時進行詐騙。

2026年將會有多場演唱會舉行，包括本地歌手、外國知名歌手及組合。騙徒好可能會趁機作案，警方呼籲各主辦單位、歌手提醒自己的樂迷，要小心網上購票騙案。另外即將來臨的農曆新年，相信有不少市民會利用網上平台辦年貨，令騙徒有機可乘。警方有三個防騙建議：

1.最好透過官方銷售渠道或者信譽良好的平台購物

2.網上付款時，切勿輕易將銀行帳戶資料、短信驗證碼等個人敏感信息透露予其他人

3.盡可能選擇當面交收

網絡安全組高級督察梁蒨怡講述網絡安全教育活動時指出，今年首季推出的網絡安全運動「守網季2026」。活動以「守網聯盟」為主題，聯同政府部門、公營機構及企業，線上線下同步推進，打造全城參與的網絡安全盛事，期望透過「一加一大於二」的協同效應，提升市民對網絡威脅的辨識與應對能力。



