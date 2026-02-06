葵涌工廈8工人危站天台 拉橫額追討逾300萬欠薪
更新時間：15:25 2026-02-06 HKT
發佈時間：15:25 2026-02-06 HKT
發佈時間：15:25 2026-02-06 HKT
葵涌貨櫃碼頭葵順工業中心，今（6日）中午12時32分，8名工人危站天台，拉起橫額「有汗出冇（無）糧出」、「冇（無）良法團同宏業大判互相勾結」追薪。救援人員接報到場，展開游說後，各人終態度軟化，返回安全位置。事件中沒有人受傷。
警方調查後，得知該7男1女分別是屬於一間水喉工程公司及一間油漆噴漆工程公司的工人，該批工人表示他們的二判是「協進工程」及「宏業工程」，該批工人指出「協進工程」分別拖欠他們150萬水喉工程費及160萬油漆工程費。
該批工人希望追討欠款，帶同橫額「有汗出冇糧出」、「 冇(無)良法團同宏業大判互相勾结」到天台表達不滿。勞工處代表到場調停後，建議工人前往位於葵興政府合署處理有關是次的勞資糾紛，該批工人同意並自行到葵興政府合署處理。
