警油麻地掃黃 拘34歲本地女涉賣淫

油尖警區特別職務隊人員今日（6日）在油麻地一帶展開掃黃行動，打擊街頭賣淫活動。行動中，人員在砵蘭街拘捕一名34歲本地女子，涉嫌「為不道德目的而唆使他人」，並在砵蘭街一個單位內檢獲一批證物，包括避孕套及濕紙巾。被捕人現正被扣留調查。



人員亦於廟街、上海街一帶加強巡邏，以打擊流鶯問題。街頭賣淫行為乃油尖警區重點打擊目標之一，警方會繼續留意相關情況及果斷執法。