高利貸集團報假案迫債仔還錢 招攬14歲學生上門淋油 警拘28男女涉款2900萬

警方發現高利貸及無牌放債集團，近年除利用刑事毀壞及刑事恐嚇等手法，威迫欠債人還債外，更於凌晨時分致電999報案中心，虛報欠債人住所發生「 企圖自殺」、「 暴力罪案」等緊急案件， 令警察及其他救援人員上門調查， 目的是騷擾欠債人及其家人，迫其還債。集團又招攬未成年學生，上門向債仔淋紅油刑毀，警方經調查後過去兩周採取執法行動，拘捕28名男女，包括3名未成年學生，最細年僅14歲學生，負責上門淋紅油。有關放債集團涉及50宗刑事案件，共操控8個傀儡戶口， 並於2024至2025年間， 處理近2900萬犯罪得益。

消息稱，3名未成年人士均為學生，在社交平台被招攬搵快錢，3人互不認識，負責上門淋紅油收債。其餘被捕人職業分別有地盤工人、售貨員、侍應等。案中受害人均為中年人士，其中一人曾分開多次借貸約10萬元。

新界南總區刑事部警司鄭則恒講述案情時表示，去年11月下旬，警方999報案中心分別接到兩宗「企圖自殺」及一宗「暴力罪行」的報案，三宗案件報稱案發地點均為同一個位於新界南總區的住宅單位，警察到場後， 發現單位內並沒有上述案件發生， 而報案人亦失去聯絡。經調查後， 發現該單位住戶有無法償還的高利貸， 住戶曾經收過恐嚇收數電話及訊息，而單位亦曾經被淋紅油。

警方隨即作出詳細的情報分析及深入調查，最終成功鎖定一個高利貸及無牌放債集團，涉嫌透過虛報欠債人住所發生緊急案件，使警察及其他救援人員上門調查，從而騷擾欠債人及其家人，威迫欠債人還錢，涉案的高利貸集團，於2025年8月至2026年1月期間，至少涉及額外16宗以收數為目的的虛報案件。

警方指，虛報案件的違法行為，會構成「浪費警力」或俗稱「報假案」的刑事罪行，最高刑罰監禁6個月。 除嚴重浪費寶貴社會資源，更重要是令真正需要緊急服務的市民，錯失及時得到援助的機會，嚴重危及市民生命財產安全，行為極度卑劣，警方對於涉案高利貸及無牌放債集團濫用緊急服務的行為，絕不容忍，必定嚴正執法。

同時，警方呼籲市民勿向高利貸集團借錢， 以今次案件其中一項高利貸為例，欠債人獲批5萬元，其中14000元被扣起作為手續費，實收36000元，欠債人每星期更加須要支付3000元利息，相關貸款年利率高達2,400厘， 比法例規定上限48厘高出50倍，市民一但借取高利貸，基本上等同跌入一個借貸陷阱，只會被高利貸集團不斷敲詐金錢，得不償失。

新界南總區反三合會行動組總督察顧文佳續稱，現階段調查顯示至少12名事主曾經向上述高利貸及無牌放債集團借錢。由於急需資金周轉，事主會於與高利貸集團成員見面， 提供自己身份證、住址證明及家人的個人資料作為擔保，然後即場獲得現金貸款。

鑑於事主信貸紀錄欠佳，未能夠向一般銀行或財務公司申請借貸，而該高利貸集團正以「免入息證明」、「特快批核」及「即時現金貸款」的運作模式作為招徠，因此能吸引事主借取低放款門檻的高利貸。

此外， 部分事主向高利貸集團借款金額不高，以其中一項借款為例，事主獲批10000元，其中2000元被扣起作為手續費，實收8000元，每月卻支付2000元利息。根本完全沒有償還任何本金，上述「還息唔還本」的貸款年利率，其實已經高達600厘， 比法定規限高出約13倍。直至事主後來再無能力還款，始如夢初醒，發現自己跌入高利貸集團圈套，墮入負債深淵。

此時高利貸集團便進行電話恐嚇，上門淋紅油，甚至透過向999報案中心虛報緊急案件，使警察及其他救援人員到事主住所上門調查，從而騷擾事主及其家人，最終迫令事主或其家人還錢，以謀取暴利。

警方期後成功鎖定該高利貸及無牌放債集團，集團骨幹成員會招攬下線，開設傀儡戶口，以收取還款，亦會透過不法途徑，取得已經實名登記的電話卡予其他不法人士進行電話恐嚇及虛報緊急案件，並上門淋紅油。

新界南總區刑事部近日展開拘捕行動，共拘捕14人，年齡介乎25至68歲，當中包括3名骨幹成員，6名傀儡戶口持有人，以及5名集團成員，部分人士有黑社會背景， 涉及罪名包括，「無牌放債」、 「以過高利率放債」、「浪費警力」、「刑事毀壞」、 「刑事恐嚇」以及「洗黑錢」。

調查顯示， 有關集團共操控8個傀儡戶口， 並於2024至2025年間， 處理近2900萬犯罪得益， 警方會繼續調查工作。警方相信今次行動，已經成功瓦解 一個由黑社會操縱的高利貸及無牌放債集團。

新界南總區防止罪案辦公室總督察曹世樑補充，今次非法收數案件發生地點集中於住宅單位，不單止影響個別住戶安寧，更對大廈公共安全構成威脅。因此，新界南總區刑事總部一直與物業管理前線有緊密合作，包括「 實戰測試」，為保持警覺性，警方會不定期派出同事喬裝可疑人士，嘗試進入區內大廈，測試保安員會否查問，能否準確記錄訪客資料，過往有不少警覺性高，盡忠職守保安員，能成功截停準備進行非法收數者，直接協助警方破案。

另外，今次行動發現犯罪集團利用傀儡戶口清洗黑錢，警方提醒所有市民，網上有好多標榜「搵快錢」機會，聲稱「借個戶口過吓數， 輕鬆賺幾千」 或者「乜都唔使做坐喺度收錢」。只要你將自己銀行戶口交予他人操控，已極有可能觸犯 有《組織及嚴重罪行條例》中的「洗黑錢」罪。