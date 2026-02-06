西九龍交警設路障打擊酒駕藥駕 拘17男

西九龍總區交通部人員於過去兩星期（1月23日至2月5日）在區內展開執法行動，打擊酒後駕駛及藥後駕駛等違例行為。人員在區內多個地點設置路障，並重點巡查酒吧一帶，截查車輛及向駕駛人士進行隨機酒精呼氣測試。



行動中，人員共拘捕17名男子，年齡介乎21至56歲。被捕人當中，8名男子涉嫌「酒後駕駛」被捕，其餘9人則分別涉嫌「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「危險駕駛」及被發現為通緝人士。所有被捕人已獲准保釋候查，須於三月上旬向警方報到。



警方呼籲駕駛人士時刻保持自律，謹慎駕駛，以保障自己及其他道路使用者的安全。農曆新年期間，警方將加強執法，嚴厲打擊不負責任的駕駛行為。



警方提醒，市民歡度佳節時，如曾飲酒或身體不適，應改用公共交通工具。根據香港法例第374章《道路交通條例》，藥後駕駛、酒後駕駛或危險駕駛一經定罪，最高可被判處監禁及取消駕駛資格。