荃灣西站車廂有充電器著火冒煙 疏散400乘客下車

今(6日)早上8時35分，港鐵荃灣西站，列車車廂內有乘客充電器起火，其間疏散約400名乘客到月台，事件中無人受傷。事緣在荃灣西站2號月台往烏溪沙方向， 車廂中一名青年乘客袋中的10000mAh尿袋突冒煙，事主表示買了個多月，放在斜孭袋中突冒煙，其後自行救熄。

車廂有白煙冒出 乘客嗆喉咳嗽

有讀者表示，乘搭屯馬綫由錦上路開往荃灣不久，車箱傳來異味似燒著東西，有人按緊急掣，向車長表示有燒著東西的異味。其後，車廂漸漸冒出輕微白煙，不斷有乘客咳嗽，有乘客開緊急通風窗散煙，並呼籲隔壁車廂乘客也開窗，車內乘客都保持冷靜。列車駛至荃灣西站，未有即時廣播叫人下車， 但一半乘客已下車，過半分鐘後始有廣播叫乘客下車，下車後， 月台仍瀰漫燒燶味。

網民分享經歷 白煙極速升起 有幾秒唞唔到氣

有網民在社交平台分享經歷，指在西鐵錦上路到荃灣西站時，突然有人尖叫，「見到白煙極速升起，啲煙都幾濃，有幾秒係唞唔到氣嘅感覺，差啲以為自己下一秒會black out，好彩有好多冷靜嘅香港人，我完全醒唔起要拎滅火筒同埋撳掣搵司機」。「好彩大家無事，大家都好配合，女人大叫要滅火筒，有人幫手噴 ，職員都好快荃西等候緊。」