珍惜生命│大角咀28歲青年墮樓 當場不治
更新時間：07:29 2026-02-06 HKT
發佈時間：07:29 2026-02-06 HKT
發佈時間：07:29 2026-02-06 HKT
大角咀發生墮樓案。今日清晨5時許，洋松街1-19號形品星寓保安報案，指發現一名男子倒卧屋苑地面，懷疑從高處墮下。
救護員接報到場，經檢驗後證實男事主當場死亡。警方以綠色膠布蓋掩死者遺體，經初步調查，事主姓鄧（28歲），相信他由上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。
據了解，男事主與妻子同住在屋苑內，事發時妻子不在家。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
2026-02-05 08:00 HKT
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
2026-02-04 13:06 HKT
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
2026-02-05 06:00 HKT