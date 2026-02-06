珍惜生命│大角咀28歲青年墮樓 當場不治

大角咀發生墮樓案。今日清晨5時許，洋松街1-19號形品星寓保安報案，指發現一名男子倒卧屋苑地面，懷疑從高處墮下。

救護員接報到場，經檢驗後證實男事主當場死亡。警方以綠色膠布蓋掩死者遺體，經初步調查，事主姓鄧（28歲），相信他由上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

據了解，男事主與妻子同住在屋苑內，事發時妻子不在家。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk