Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油麻地回收金屬躉船二級火 消防海陸兩路灌救  六日內第二宗

突發
更新時間：06:00 2026-02-06 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-06 HKT

油麻地避風塘發生躉船火警。周五（6日）凌晨4時許，一艘停泊於海輝道新油麻地公眾貨物裝卸區對開的躉船突然冒煙起火，消防接報後以「二級船火」規格動員，派多輛消防車及滅火輪由海陸兩路趕赴現場，開喉射水灌救。火警中暫無人受傷及毋須疏散，起火原因仍有待調查。

金屬貨物起火狂冒煙 消防籲市民關窗鎮定

凌晨4時19分，消防處接報指新油麻地公眾貨物裝卸區一艘離岸約數十米的躉船，船上一批金屬回收貨物起火並冒出大量濃煙。現場消防滅火輪即時開喉，陸上消防泵車亦啟動攻喉筆向船隻噴水，至清晨5時許行動仍在進行中。

由於火場產生大量煙霧，消防處特別發出通知，呼籲受煙霧和異味影響的市民關閉門窗及保持鎮定。

經初步調查，警方相信無證據顯示案件涉及刑事成分。

六日內第二宗 現場距離僅數個泊位

值得關注的是，這已是該處短短六日內發生的第二宗類似事故。本月1日（周日）凌晨，同一裝卸區亦曾有載滿回收金屬的躉船起火，當時大火焚燒逾4小時，產生的焦味甚至隨風飄到對岸的上環一帶，導致多名港島居民誤報火警。

據悉，今次起火的位置與上宗火場僅相距約三、四個泊位。雖然兩宗意外並非同一船隻，但短時間內接連發生涉及金屬回收物料的船火，情況引發外界關注。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
9小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
23小時前
TVB「御用強姦犯」離巢6年暴瘦成「人乾」 近況曝光驚變側田網民憂心健康
TVB「御用強姦犯」離巢6年暴瘦成「人乾」 近況曝光驚變側田網民憂心健康
影視圈
8小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
15小時前
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
影視圈
10小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
17小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
15小時前