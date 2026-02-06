油麻地回收金屬躉船二級火 消防海陸兩路灌救  六日內第二宗

油麻地避風塘發生躉船火警。周五（6日）凌晨4時許，一艘停泊於海輝道新油麻地公眾貨物裝卸區對開的躉船突然冒煙起火，消防接報後以「二級船火」規格動員，派多輛消防車及滅火輪由海陸兩路趕赴現場，開喉射水灌救。火警中暫無人受傷及毋須疏散，起火原因仍有待調查。

金屬貨物起火狂冒煙 消防籲市民關窗鎮定

凌晨4時19分，消防處接報指新油麻地公眾貨物裝卸區一艘離岸約數十米的躉船，船上一批金屬回收貨物起火並冒出大量濃煙。現場消防滅火輪即時開喉，陸上消防泵車亦啟動攻喉筆向船隻噴水，至清晨5時許行動仍在進行中。

由於火場產生大量煙霧，消防處特別發出通知，呼籲受煙霧和異味影響的市民關閉門窗及保持鎮定。

經初步調查，警方相信無證據顯示案件涉及刑事成分。

六日內第二宗 現場距離僅數個泊位

值得關注的是，這已是該處短短六日內發生的第二宗類似事故。本月1日（周日）凌晨，同一裝卸區亦曾有載滿回收金屬的躉船起火，當時大火焚燒逾4小時，產生的焦味甚至隨風飄到對岸的上環一帶，導致多名港島居民誤報火警。

據悉，今次起火的位置與上宗火場僅相距約三、四個泊位。雖然兩宗意外並非同一船隻，但短時間內接連發生涉及金屬回收物料的船火，情況引發外界關注。