警旺角搗百家樂賭場拘21人 最老賭客78歲

旺角警區特別職務隊周四（5日）在區內展開代號「蓄勢」（FULLBOOM）的打撃賭博行動，突擊搜查旺角道一單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭場。

行動中，人員拘捕二十一人，包括三名本地女負責人，年齡介乎59歲至64歲，涉嫌「管理賭博場所」、「協助經營賭博場所」。另外六名本地男子、十名本地女子及兩名內地女子，年齡介乎21歲至78歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。

警方在行動中檢獲兩張百家樂枱、面值約二萬四千元的籌碼、約二萬六千元現金及一批賭具。警方圖片

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款五百萬元及監禁七年，後者一經定罪最高可判罰款三萬元及監禁九個月。警方呼籲市民守法，嚴格遵守相關規例。警方將繼續嚴正執法，打擊各項非法活動。