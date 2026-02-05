Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新春將至警西貢海陸空巡邏反爆竊 主幹道高姿態巡邏設路障查車

突發
更新時間：19:36 2026-02-05 HKT
發佈時間：19:36 2026-02-05 HKT

西貢分區警務人員於昨日（4日）起展開代號「捲聲」（MICROLLER）的海陸空反爆竊行動。行動期間，西貢分區鄉村巡邏隊人員聯同東九龍衝鋒隊、機動部隊、水警東分區及警犬隊高調巡查區內爆竊案黑點，於海岸巡邏及搜查山嶺可供不法分子匿藏的地點。人員亦於西貢市中心及區內主要幹道進行高姿態巡邏，並在不同時段於策略位置設立路障，截查可疑車輛。東九龍總區無人機隊及飛行服務隊亦配合行動進行高空巡邏。

為加強警民合作、提高居民防罪意識及深化鄰里守望關係，黃大仙警區警民關係組人員於區內展開防罪宣傳及教育活動，並邀請居民參與西貢分區推行的「西貢鄰里守望計劃」。該計劃透過即時通訊程式向已登記的區內居民發放最新防罪資訊，提高居民警覺性和防罪意識。

西貢分區警務人員將繼續保持與社區的緊密溝通，加強警民合作，並採取情報主導及策略性部署，配合高調巡邏及與其他部門聯合行動，攜手打擊罪案，保障市民生命財產安全。隨著新春將至，警方提醒市民及物業管理保安人員加強住宅保安措施，妥善保管貴重財物，以免成為匪徒目標。如發現任何可疑人，請立即致電九九九報警求助。

