Customs YES走入校園推廣國民教育 以互動方式介紹海關工作

海關Customs YES於去年11月至今年1月分別到美孚保良局唐乃勤初中書院及北角中華基督教會桂華山中學，向超過150位學生推廣國民教育。活動結合講座、互動遊戲及現場示範，讓同學以輕鬆、有趣的方式，讓大家認識海關工作及國家安全。

活動首先以海關工作講座揭開序幕，由國安大使以生動有趣的互動方式，帶領同學了解國家安全知識；跨部門反恐專責組人員亦講解日常生活中如何提高警覺，識別可疑人物及物品，以及傳遞「閃、避、求」及「見疑即報」訊息。最後壓軸登場的是海關搜查犬示範，即場示範如何搜索違禁品。

去年11月活動期間，Customs YES 宣傳車亦停泊在校園內，讓同學體驗 VR 反走私遊戲，了解海關人員如何追查並阻截違禁品。扭蛋機亦大受歡迎，裡面有關於國民教育、海關工作的小問題及遊戲，同學反應踴躍、表現出色，成功過關取得不少紀念品。