屯門青山18歲青年墮崖一度抓緊樹枝 直升機救起送院 疑受學業壓力困擾

今日（5日）中午12時10分，警方接獲報案，指一名男子在屯門青山寺徑附近山頭墮崖，一度抓緊樹枝高呼救命。救援人員到場協助救援，政府飛行服務隊亦派出直升機協助，經一輪搜救，最後至下午3時許將事主救起，他清醒被送往屯門醫院救治。

據了解，事主為一名18歲姓陳青年，疑受學業壓力所困擾，昨晚他在房內放低紙條後便離開寓所。家人四出尋人無果，只好到警署報案。至今日中午，有行山人士經過青山寺徑附近山頭先，見到他被困崖邊於是報警。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk