珍惜生命｜天秀路游泳池男子危坐天台 擾攘近一句鐘獲救送院

今日（5日）早上9時28分，天水圍天秀路游泳池一名男子被發現走上游泳池大樓的天台，坐在4樓的天台邊緣。警方及消防員接報到場，談判專家不斷游說事主返回安全地方，惟久久未果。事件最後擾攘近1小時，事主才態度軟化，最後獲救沒有受傷，由救護車送院檢查。警方正調查事件原因。

