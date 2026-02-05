珍惜生命｜天秀路游泳池男子危坐天台 擾攘近一句鐘獲救送院
更新時間：11:02 2026-02-05 HKT
今日（5日）早上9時28分，天水圍天秀路游泳池一名男子被發現走上游泳池大樓的天台，坐在4樓的天台邊緣。警方及消防員接報到場，談判專家不斷游說事主返回安全地方，惟久久未果。事件最後擾攘近1小時，事主才態度軟化，最後獲救沒有受傷，由救護車送院檢查。警方正調查事件原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
