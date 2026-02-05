珍惜生命｜理工大學校園青年平台墮下 送院不治

香港理工大學有人墮樓。今日（5日）凌晨約1時，警方接獲漆咸道南181號香港理工大學的保安員報案，指一名年約20歲的男子昏迷倒臥在大廈平台，懷疑他從高處墮下。

救護員接報到場，男子昏迷被送往伊利沙伯醫院，惟經搶救後不治。

現場為理大建設及環境學院對開，地上遺留一對拖鞋及血迹。警方於現場沒有檢獲遺書，經初步調查證實死者是該校的22歲姓李四年級學生，並在大樓6樓空中花園的石壆發現屬於事主的鞋印，相信他從該平台墮下。案件仍在調查中，其死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk