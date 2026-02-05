廈村停車場電動車起火 兩車被波及 消防撲熄無人受傷

天水圍發生火警。周三（4日）晚上10時30分，廈村東頭村156號一間村屋對開露天停車場發生火警，場內一輛富豪（Volvo）電動私家車車尾突然起火，火勢迅速蔓延，一度傳出爆炸聲。停泊在電動車前後的兩輛私家車被及，包括一輛奧迪（Audi）及一輛寶馬（BMW）私家車。附近有居民因濃煙無法離開住所，需消防協助疏散。

消防接報到場後，以滅火喉及滅火氈控制火勢，迅速將火撲熄。經初步調查，消防不排除電動車因電線短路起火，起火原因無可疑。事件中無人受傷或被困，共疏散約10人。

據富豪女車主指，涉事電動車購入約2年。事發前約一個多小時外出回來後，將車停放在停車場，當時並未進行充電。

附近居民馬先生稱，火警發生時聽到爆炸聲，立即攜帶個人物品離開，期間部分車輛碎片甚至飛向其住所，住所外牆、冷氣分體機及氣喉亦受到波及。

涉事富豪電動車嚴重焚毀，前方奧迪車尾輕微燒損、車牌熔化，後方寶馬車頭亦被焚毀。