Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃灣享成街爆食水管 吊臂車因路陷被困 水務署通宵停水搶修

突發
更新時間：23:06 2026-02-04 HKT
發佈時間：23:06 2026-02-04 HKT

荃灣享成街周三（2月4日）下午4時半左右懷疑因食水管破裂，導致一部停泊中吊臂車的半個前輪陷入馬路，甚至連車頭也幾乎觸碰到馬路面。警方趕至封鎖附近道路，避免其他車輛進入，水務署亦派員到場處理。至晚上9時許，另一吊臂車到場，協助解救受困車輛。未幾水務署工程人員備齊工具機械，並圍封路陷位置，以計劃通宵搶修。

據水務署通告顯示，周三（2月4日）晚上11時30分起，享和街1至41號、沙咀道102至144號及整段享成街將緊急暫停食水供應，以搶修水管，預料翌日（2月5日）早上6時半左右完成。搶修期間，水務署將在享和街1至3號及沙咀道130號設置水箱，供有需要居民取水。另外搶修期間，沙咀道(往大涌道方向)近曹公街的慢線，及享成街的唯一行車線需要封閉。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
撞車碰瓷黨｜警拘的士司機護士夫婦 涉22宗輕微車禍索賠 兩醫生同落網
02:29
撞車碰瓷黨｜警拘的士司機護士夫婦 涉22宗輕微車禍索賠 兩醫生同落網
突發
3小時前
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
10小時前
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
01:11
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
突發
6小時前
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
01:12
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
影視圈
10小時前
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
13小時前
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
11:24
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
影視圈
8小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
13小時前
尖沙咀五星酒店自助餐買一送一！$231起歎生蠔/龍蝦/蟹腳/鮑魚/乳豬 晚市升級4小時任食
尖沙咀五星酒店自助餐買一送一！$231起歎生蠔/龍蝦/蟹腳/鮑魚/乳豬 晚市升級4小時任食
飲食
11小時前