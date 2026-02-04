荃灣享成街爆食水管 吊臂車因路陷被困 水務署通宵停水搶修

荃灣享成街周三（2月4日）下午4時半左右懷疑因食水管破裂，導致一部停泊中吊臂車的半個前輪陷入馬路，甚至連車頭也幾乎觸碰到馬路面。警方趕至封鎖附近道路，避免其他車輛進入，水務署亦派員到場處理。至晚上9時許，另一吊臂車到場，協助解救受困車輛。未幾水務署工程人員備齊工具機械，並圍封路陷位置，以計劃通宵搶修。

據水務署通告顯示，周三（2月4日）晚上11時30分起，享和街1至41號、沙咀道102至144號及整段享成街將緊急暫停食水供應，以搶修水管，預料翌日（2月5日）早上6時半左右完成。搶修期間，水務署將在享和街1至3號及沙咀道130號設置水箱，供有需要居民取水。另外搶修期間，沙咀道(往大涌道方向)近曹公街的慢線，及享成街的唯一行車線需要封閉。