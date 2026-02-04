48歲IT男玩IG識女友墮虛幣騙局 耗盡積蓄再借貸失$220萬

警方今日（2月4日）「守網者」表示，一名48歲從事電腦行業的男士，近日透過Instagram收到「白撞」陌生訊息，迅速與對方發展成網戀。 對方自稱有親戚在美國虛擬貨幣投資公司擔任高層，可提供「內幕貼士」，並發送連結引導事主進入虛假投資網站，展示「高回報」投資成果。

受害人不虞有詐，不惜借貸及用盡畢生積蓄，分別7次將超過210萬港元虛擬貨幣，由自己電子錢包發送到騙徒電子錢包，並分2次轉賬16萬港元到騙徒指定銀行戶口。直至對方失聯，事主才驚覺受騙，合共損失超過220萬港元，多年積蓄化為烏有。

有從事電腦行業的48歲男子，墮入網戀騙局損失220萬元。守網者FB

過去兩星期，警方共接獲超過45宗網上情緣騙案，涉案金額損失超過4,300萬港元。警方呼籲市民網上交友時，對「白撞」訊息要保持警惕；墮入愛河後要保持理性，勿被甜言蜜語沖昏頭腦；如對方一提到高回報投資，就要提高警覺。

市民如有懷疑，可在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏 App」，輸入可疑賬戶、電話或網頁，評估詐騙風險。