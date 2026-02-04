龍蝦灣謀殺案｜嚴重刑事案不設期限 本港三年兩名潛逃逾30年謀殺犯落網

1989年西貢龍蝦灣五花大綁埋屍命案，主謀梅耀強潛逃37年，近日在泰國曼谷落網，明日（5日）將被押返香港，根據資料，這宗相信是香港謀殺案潛逃年期最久的疑犯落網。由於香港對未偵破的嚴重刑事案件不設期限，警方亦沒有放棄任何線索和終止調查，2023年警隊亦拘捕一名潛逃超過30年的謀殺案疑犯歸案。

2023年11月11日，潛逃32年、涉嫌謀殺的59歲姓文內地男子在過關入境香港時遭拘捕。時任西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫表示，深水埗一間二手錶行於32年前遭3名「省港旗兵」械劫，悍匪搶劫失敗，卻以血腥奪命收場，開槍擊斃錶行一名職員潛逃多年。惟天網恢恢，疏而不漏，其中一名劫匪32年後經深圳灣口岸來港打算奔喪兼旅遊，被發現其指紋屬於通緝人士，警方經比對DNA後，相信他與案有關將其拘捕。

陳年案件告破，當年的「省港旗兵」32年後被捕，案情細節逐漸曝光，原來當年警方雖在案發現場找到涉案疑犯的指紋，但不知指紋屬於何人，加上姓文男子等悍匪是偷渡來港作案，後又偷渡返回內地，故此沒有其出入境紀錄，但警方一直未有放棄追查，及至2021年得悉重要情報，相信有關指紋屬於該名姓文男子，而警方亦將有關指紋列入通緝名單內，故此入境處的出入境系統有該指紋紀錄，當姓文男子過關時便馬上被系統識別出來，入境處人員隨即通知警方作出拘捕。

案發於1991年6月9日，當日3名男子佯裝顧客進入北河街1號A信發二手鐘錶舖內，要求55歲職員鄭啟林從飾櫃內取出名錶；37歲東主及鄭覺得有可疑，於是「打眼色」希望拖延時間，並由東主登上閣樓準備按動警鐘，惟3匪突然拔出手槍，有人開槍一響，大叫「打劫」。已登上閣樓的東主驚聞槍聲後按動警鐘，一名賊人疑惱羞成怒，突然向鄭姓職員的太陽穴開槍；3名賊人得知事敗，向店內的玻璃再開一槍後衝出錶舖，登上接應的私家車絕塵而去，其間因塞車於界限街棄車逃去。警方到場調查發現接應的賊車，當時已人去車空，車內檢獲一件染血T恤。鄭中槍後血流如注，送院搶救後最終不治，遺下妻子及一對子女。

深水埗錶行劫殺案疑犯，潛逃32年後，於2023年11月落網。資料圖片

另外，2024年1月據日本傳媒報道，1970年代在日本涉嫌犯下多宗大型企業爆炸案的通緝犯桐島聰逃亡約49年後落網，是在逃時間最長的日本通緝犯。桐島聰落網時已70歲，他是極端主義「東亞反日武裝戰線」成員，近年以化名住進神奈川縣一家醫院，因患有末期癌症，在醫院接受治療，至後來開始表明自己是桐島聰而被警方拘捕。

而內媒《紅星新聞》曾報導，在疫情防控期間，內地公安局進行大量梳理排查後，至少有超過30名殺人犯落網，不少命案逃犯潛逃時間超過20年，最長的是雲南省德宏州芒市一名姓刀疑犯，因農田用水糾紛，他用鋤頭打人致死，37年後落網。