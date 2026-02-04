1989年龍蝦灣謀殺案｜重溫《星島》昔日報道 泰國落網疑犯為主謀 為報復累死黨囚終身

泰國警方本周二（2月2日）拘捕一名非法入境的62歲香港男子，據悉他是1989年轟動一時龍蝦灣謀殺案的最後一名潛逃疑犯的梅耀強。翻查《星島》昔日報道，梅耀強是謀殺案主謀，至於死者則是26歲男子雷育才，懷疑梅不滿被雷誣陷至惹官非，因而連同另外3男誘騙雷至龍蝦灣狠下殺手，其後潛逃泰國。同案另一名落手男子楊國翔，是梅的同窗好友，早於2000年在內地落網，被解返香港受審後於2001年被囚終身。

1989年8月31日：小童嬉戲揭發命案

1989年8月31日下午1時許，數名於海灘嬉戲的小童在後灘岩石間發現一具男性屍體，隨即通知附近遊艇上一名男子報警。警方到場後，見歲死者伏臥沙灘，身穿白色衫、黑色褲及布鞋，下半身遭沙泥掩埋，雙手被紅色尼龍繩反綁，頸部與頭部亦被尼龍繩及膠袋緊纏。其後再發現死者雙腳同樣受縛，胸口有多處瘀傷。

由於死者身上無財物，警方曾派遣大批警員在現場展開地毯式搜索，惟無所獲。隨著天色轉暗且恐潮漲影響，屍體其後由水警輪移送至水警基地，再轉送殮房。案件由九龍重案組跟進調查，驗屍證實死者為窒息致死，其頭骨有4寸長破裂，腦部亦受損。

1989年9月1日：重案組追查迅速拘兩人

九龍警察總區重案組接報調查，在附近尋獲被燒毀車輛，及於清水灣一垃圾站發現一把染血鐵鏟。警方初時懷疑死者是被毒梟殺害的警方線人，經追查確認他只是尖東麽地道一間酒樓的部長，為26歲男子雷育才（花名「阿財」）。同年8月30日，4名男子將死者誘騙至龍蝦灣「講數」，其間死者遭殺害並被棄屍沙灘。

據悉警方破獲此宗命案頗為意外。8月31日凌晨時分，警方在西貢設置路障截查車輛時，曾將4名男子的姓名及有關資料登記。至下午兇殺案被揭發後，警方懷疑該四名男子有可疑，即根據資料追查。結果在晚上時分及翌日凌晨，分別於旺角及土瓜灣拘捕兩名涉案男子，並追查在逃兩男。

2000年4月29日：兇犯之一楊國翔潛逃逾11年落網

1989年被捕的兩名男子，分別為孫偉立（案發時19歲）及蔡天成（案發時25歲），其中蔡天成誤殺罪成囚8年，孫偉立則無罪釋放。至於兩名在逃男子，分別名為楊國翔（案發時24歲）及梅耀強。其中在2000年4月29日，楊國翔在內地落網。

2001年12月6日：助死黨報復惹禍 楊國翔囚終身

楊國翔其後被解返香港受審，案件2001年4月24日提堂。案情指，楊國翔當年為西貢一海鮮酒樓主任，與梅耀強是同學、死黨和街坊關係。梅耀強因犯行劫接受感化，求職甚難，楊國翔遂安排梅在其酒樓工作。其間，梅耀強聲稱自己是冤枉，自己遭雷育才誣衊，楊國翔因而答應協助毆打雷育才。

2001年4月25日《星島》報道：《替友出氣肇事 流亡中泰越 殺人疑犯潛逃12年落網》

案發當晚梅耀強邀約雷育才外出飲酒，楊國翔加入後提議前往西貢。梅耀強另邀約孫偉立和蔡天成，一行五人駕車抵達龍蝦灣。梅耀強等4人原計劃毆打雷育才並勒索了事，但因雷育才反抗，眾人以尼龍繩綑綁雷育才身體，並膠紙封口，其後亂鏟狂毆約20分鐘至雷失去反應，4人見狀遂草草將雷埋於沙灘下。

楊國翔其後看新聞得知雷已死亡大驚，遂用假證件經澳門、珠海、廣州潛逃至泰國，曾在當地華僑工廠工作，又輾轉流亡越南，最終偷渡至番禺被公安拘捕。他曾向警方坦言自己已不想亡命天涯，「這處匿藏，那處匿藏是很辛苦」。最終在2001年12月6日，楊國翔謀殺罪成，被判終身監禁。

2001年12月7日《星島》報道：《埋屍龍蝦灣 潛逃11年 部長謀殺「二五仔」囚終身》

2026年2月2日：另一兇犯梅耀強 潛逃37年泰國落網

主犯梅耀強潛逃37年，天網恢恢，據《曼谷郵報》等泰國傳媒報道，現年已62歲的梅耀強，已於2026年2月2日在曼谷農卓區被捕，將被押返香港，自此1989年龍蝦灣謀殺案所有疑犯均已落網。

1989年龍蝦灣謀殺案最後一名潛逃疑犯梅耀強於泰國落網。《曼谷郵報》圖片