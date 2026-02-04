珍惜生命│大埔男子危站廣福橋 獲救送院

大埔廣福橋發生企圖跳橋事件。今（4日）早上9時23分，一名年約50歲男子被發現危站廣福橋，擬跳落橋下林川河，救援人員接報到場，展開游說，事主最炵態度軟化，獲救後送往大埔那打素醫院檢查。警方正了解其尋死原因。

事主獲救後送院檢驗。蔡楚輝攝

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk