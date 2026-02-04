Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│荃灣男子聲稱蹈海尋死 慈母報警求助 救援人員展開搜索

突發
更新時間：10:42 2026-02-04 HKT
發佈時間：10:42 2026-02-04 HKT

今(4日)早上9時17分，荃灣公園近碼頭對開，一名女子報案指其年約30多歲兒子，聲稱要跳海自殺，警員及消防員接報到場，惟在附近海陸搜索均未見事主蹤影，現時將搜索範圍擴至青山公路深井方向，暫未見影蹤。

男子聲稱在荃灣公園對開碼頭跳海自殺。梁國峰攝
消防船在海面搜索。梁國峰攝
消防員到場戒備。
防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

