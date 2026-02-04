Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機場行李藏2支伸縮棍 警拘28歲印度裔男涉違反《航空保安條例》

突發
更新時間：10:19 2026-02-04 HKT
發佈時間：10:19 2026-02-04 HKT

機場警區昨日（3日）接獲報案，指機場保安人員為出境旅客進行安全檢查期間，發現有一件寄艙行李內藏有違禁物品。該件涉案寄艙行李屬於一名28歲印度裔男子。

機場警區人員接報到場，經初步調查後拘捕該名男子，涉嫌違反《航空保安條例》。調查顯示，該名被捕男子涉嫌在行李內藏有兩支懷疑伸縮棍的違禁武器。他已獲淮保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第一隊跟進。

警方發現，有部份旅客因不同原因，會攜帶違禁物品，如伸縮棍、鐵蓮花、彈簧刀、子彈殼或胡椒噴霧由香港出境到外地。然而，根據香港法例，攜帶違禁物品上機（不論寄艙或手提行李）均屬違法，一經定罪，最高刑罰可判處監禁五年，切勿以身試法。

