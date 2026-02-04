中環公廁戴警徽Cap帽男偷拍青年 照片放上網公開 私隱公署跟進

中環發生公廁偷拍事件。周日（2月1日）晚上約10時，22歲姓林男子在美輪街公廁如廁，其後他洗手時發現被一名戴警徽鴨嘴帽、身穿藍色恤衫的大叔，拿着手提電話偷拍。受害人即場要求對方刪除照片，未料事後驚見對方將相關照片放上網公開，更作出猥褻的誹謗言論，於是向警方及私隱專員公署求助。私隱專員公署表示正跟進事件，警方暫將案件列作「投訴」處理。

受害人在社交媒體Threads發文，講述周日在中環美輪街公廁被人偷拍的經過。他表明自己是男性，但束有長髮，當時一身深棕色外套等打扮。他指自己如廁後前往洗手期間，遭「一位頭戴警隊紀念品cap帽嘅藍色恤衫中年男子」，「趁我轉身擦手時從斜掛包中拿出手機對我偷拍」。他指即場喝斥對方不是，要求對方刪除照片，並警告會報警，對方亦答應刪相。

受害人先後報案並向私隱專員公署投訴。網上圖片

不過，受害人其後發現對方在網上發布相關偷拍的照片，「並配文了他意淫中一位女性走入公廁偷看他如廁的幻想故事」。當晚他立即到中區警署報案，翌日（2日）再到深水埗警署求助，亦向私隱專員公署投訴。

事件中一名自稱從事旅遊業的姓薛男子，在社交平台發帖當晚情況，聲稱「自己喺男廁小便期間，見到隔籬洗手位有個長髮披肩、白淨『四眼妹』」，並公開相關照片。照片中可見拍照者頭戴警徽鴨嘴帽、身穿藍色恤衫，當時拿着手機對着公廁鏡子拍照，並拍下身旁的長髮受害人。

私隱專員公署回覆《星島頭條》查詢表示，公署就有關事件，於2月2日接獲一宗投訴，正根據既定程序跟進事件。 警方亦接獲報案，將案件暫列投訴案處理，會與報案人保持聯絡，由中區行動支援小隊跟進。