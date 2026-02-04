北角大廈雜物房變私煙儲存倉 海關拘65歲女 檢126萬元貨

海關周二(3日)於北角搗破一個私煙貯存倉庫，檢獲約28萬支懷疑私煙，估計市值約126萬元，應課稅值約92萬元，並拘捕一名65歲報稱無業本地女子。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任胡旨逵指，關員下午時分於北角發現一名女子形跡可疑，於是上前截停並帶同該女子到附近一大廈內的後樓梯雜物房調查，並起出約28萬支私煙。

據了解，被捕女子為大廈住戶，該大廈有雜物房供人租用。

海關相信，是次行動已成功搗破一個供應東區一帶的私煙貯存及分銷中心，不排除涉案人士正在存貨，以應付農曆新年假期之需求。涉案人士為減低風險，將私煙收藏於市區舊樓民居大廈後樓梯雜物房，以其較隱蔽的位置企圖增加海關偵查難度。

海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。