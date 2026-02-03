灣仔美籍漢住所內留遺書燒炭亡 朋友揭發報警
更新時間：22:20 2026-02-03 HKT
發佈時間：22:20 2026-02-03 HKT
今日（3日）晚上7時許，警方接獲市民報案，指其43歲美國籍男友人懷疑在灣仔道125號的住所內燒炭自殺。救援人員接報到場，發現事主倒卧床上，旁邊有一盆燒過的炭，經檢查後當場證實死亡。據了解，事主持有香港身份證，有情緒病紀錄，警方於現場檢獲遺書，事主的死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
