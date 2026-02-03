旺角東華學院24歲男學生墮樓亡 疑受學業問題困擾

旺角東華學院有學生墮樓亡。今日（3日）晚上7時許，警方接獲多名市民報案，指一名男子倒卧山東街98號東華學院鍾秦蘭鳳大樓對開馬路，奄奄一息，懷疑他從高處墮下。救援人員接報到場，經檢查後證實男子當場死亡。

警方調查後，證實事主為24歲姓黃男子，在上址讀書，他從校園的平台墮下。警方於現場檢獲遺書，事主的死因有待驗屍後確定。消息指，事主受學業問題所困擾。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk