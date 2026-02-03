將軍澳男賊趁金價高企 竊尚德邨單位$29萬金器現金 警查天眼拘人

黃金價格高企下，有市民家中實金淪為不法之徒目標。1月23日下午約4時，將軍澳尚德邨一名女住戶遭爆竊，損失約2.1萬元現金及共值約27萬元金器。將軍澳警區刑事部經翻查閉路電視及深入調查後，今日（2月3日）以涉嫌「爆竊」，拘捕同區一名34歲本地男子。

將軍澳尚德邨一名女住戶遭爆竊。資料圖片

警員於被捕男子住所內，檢獲一部電話及懷疑犯案期間的衣服。他正被扣查，案件由將軍澳警區重案組跟進。

警方強調，根據《盜竊罪條例》第11條，「爆竊」屬嚴重罪行，一經定罪可判監14年，市民切勿以身試法。另外，警方呼籲市民時刻保持警覺性，避免讓陌生人進入大廈；如發現可疑人士，應立即通知警方處理。